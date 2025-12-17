Los problemas en el alcantarillado de localidades como Catarroja o Massanassa han provocado acumulaciones de agua generalizadas

ValenciaLa intensa lluvia que se está registrando en la Comunitat Valenciana ha inundado calles y bajos en municipios de la zona cero de la DANA, principalmente en Catarroja, pero también en Paiporta, Massanassa, Benetússer o Alfafar. Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, los efectivos han registrado una docena de avisos durante la noche del martes.

En concreto, los bomberos han tenido que realizar achiques de agua en un garaje de Catarroja y diversas actuaciones para facilitar el drenaje de agua en la vía pública de la localidad provocados también por los problemas en el alcantarillado afectado por el lodo acumulado durante la DANA del pasado año. También en Massanassa, los bomberos han tenido que achicar agua en una vivienda en planta baja donde el agua brotaba por el sumidero del corral. En esta localidad, el consistorio ha mantenido los túneles cortados durante toda la noche a la espera de que puedan reabrirse a lo largo de esta mañana.

En las últimas horas, según ha indicado el Consorcio, ha habido siete servicios en Albal, Catarroja, Alfafar, Benetússer y Torrent (Valencia).

Además, según Avamet, en las últimas cuatro horas València ha registrado 42,4 l/m2; Sollana, 36,1; Benifaió, 35,2; Alginet, 27,2; y Sueca, 25,2 l/m2.

Mientras, en la provincia de Alicante, Torrevieja ha anotado 23 l/m2 en las últimas cuatro horas; Finestrat, 14,8; y Xaló, 4,4 l/m2.

En la provincia de Castellón, la ciudad ha anotado 13,8 l/m2; Vinaròs 2,6; y Castellfort, 2 l/m2. Además, se ha caído un árbol en la vía pública de Castelló como consecuencia de las fuertes lluvias.

Según informa AEMET en las próximas horas seguirá lloviendo en València, l´Horta Sud y el norte de la Ribera Alta. La agencia meteorológica ha decretado la alerta amarilla para las provincias de Valencia y Castellón, aunque en esta última se ha establecido la alerta naranja en la zona sur.