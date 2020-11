Abusan sexualmente de una joven trans en Madrid y la golpean con un objeto punzante al grito de "estáis muertas"

¡Travestis hijas de puta! ¡Os vamos a matar! ¡Estáis muertas!, gritaron los agresores

En la imagen publicada, se puede ver la espalda malherida de la víctima

Poco después de que Eva, una joven transexual de 19 años, denunciase haber sido brutalmente golpeada en Barcelona, se ha dado a conocer la agresión a otra joven por trasfobia en Madrid.

Lo ha denunciado en su cuenta de Twitter Mar Cambrolle Jurado, presidenta de la ATA-Sylvia Rivera, de la Federación Plataforma Trans y portavoz en Europa de RESPETTTRANS.

"Nueva agresión a joven trans en Madrid, por dos hombres, hubo abuso sexual, golpes y heridas con objeto punzante al grito ¡Travestis hijas de puta! ¡Os vamos a matar! ¡Estáis muertas! La impunidad de los discursos de odio,se traduce en agresiones", ha escrito junto a una imagen en la que se ve la espalda malherida de la víctima.

¿Vamos a normalizar las agresiones a personas trans? ¿Cuantas excusas mas para dar trámite con #URGENCIA a #LeyTransEstatal?

👉 Existe un texto, trabajado por los colectivos trans y familias. Tiene aval de Catedrático Derecho Constitucional. Que están esperando? — Mar Cambrolle Jurado (@CambrolleMar) November 21, 2020

Al mismo tiempo, Cambrolle ha aprovechado para reclamar una Ley Trans a nivel estatal que protega a este colectivo de las agresiones.

Segunda agresión en menos de 24 horas

Con este caso, son dos los denunciados en las últimas horas a través de la Red en España. Eva, de 19 años, denunció el viernes en sus redes sociales haber sido víctima de una agresión tránsfoba. La sorprendieron al salir de casa y le pegaron una paliza por ser transexual. Había quedado con unas amigas cuando dos hombres empezaron a insultarla y agredirla. En una entrevista para Informativos Telecinco, la joven revela que lleva sufriendo años.

"Empezaron a gritar que si puto engendro, monstruo, animal... Uno me agarró por el pelo, me inmovilizaron por los hombros, me empezaron a dar puñetazos...", relataba la joven mostrando su cara hinchada y ensangrentada sobre lo ocurrido el viernes.

La joven es muy activa en redes sociales, quiere dar visibilidad y normalizar la transexualidad y ya había sufrido alguna otra agresión: "He recibido insultos en el colegio, me han tirado por las escaleras, ahora me han pegado por la calle, me han tirado piedras de fiesta…"

Eva empezó su transición de género cuando tenía 14 años y se mudó hace dos meses a Barcelona para estudiar moda y para disfrutar de sí misma. Así lo explica en sus redes sociales donde denunció la agresión: "Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales. NO ME MEREZCO ESTO. Y desde aquí lo denuncio públicamente".