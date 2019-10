Alejandro, el rostro del dolor del juego: cuando uno empieza a arrasar su vida a los 16

Alejandro comenzó a jugar con solo 16 años. A partir de ahí todo en su vida fue perder. Tras año y medio rehabilitándose apostó por dar la cara en twitter. "El juego no solo me robó dinero, me robó el alma". Recibió miles de respuestas. Alejandro sabe que el juego le hizo contraer una deuda que no se puede saldar con dinero y se acuerda sobretodo de su madre: "los besos que te debo", señala. A Alejandro le quedan años para encontrar la salida, pero ahora solo piensa en ganar, esta vez al mismo juego.