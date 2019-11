Desarrollan un algoritmo para descubrir a los mentirosos usando 'Ocean's Eleven'

En su trabajo, publicado en la revista 'Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence', los investigadores postulan que mientras que una historia real puede ser manipulada en varias formas engañosas, es la intención, más que el contenido de la comunicación, la que determina si la comunicación es engañosa o no. Por ejemplo, el orador puede estar mal informado o hacer una suposición errónea, lo que significa que cometió un error involuntario pero no intentó engañar.