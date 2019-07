Los 10 alimentos que debes tirar inmediatamente si les sale moho

Embutidos y carnes ahumadas

Carne cocinada

Pasta

Aunque lo normal es que si la ingerimos no tenga efectos nocivos sobre la salud, los expertos recomiendan no arriesgarse y tirar la pasta si esta tiene algo de moho.

Legumbres

La opción de retirar la parte contaminada y consumir el resto no es recomendable en el caso de las legumbres , ya que es posible que todo esté cubierto aunque no sea visible a primera vista. La mejor solución es deshacerse de ellos, ya que en este caso, el moho puede llegar a provocar toxinas cancerígenas

Quesos blandos y de untar

Existe la más que extendida creencia de que no pasa nada si se come queso con moho. Sin embargo, hay excepciones. En concreto, en el caso de los quesos blancos o de untar. Estos deben descartarse en todo momento y de manera completa, ya que pueden ser perjudiciales para la salud.

Yogures

La textura de los lácteos hace que los hongos c olonicen todo el envase de los yogures, aunque a simple vista no se vea. Por ello, una vez más, la recomendación es clara: hay que tirarlos a la basura.

Cremas agrias

Mermelada

Hasta la ex primera ministra británica Theresa May reconocía hace poco que se comía la mermelada con moho. Un error bastante grave, ya que, aunque se retire la parte contaminada visible, no se puede asegurar que los hongos no se hayan extendido al resto del producto.