“Yo sí te amo. Tú no”, escribió Sergio a Dana antes del crimen

Dana quería dejar a Sergio. Él lo sabía, discutieron y él le escribió una nota que la Guardia Civil halló en su domicilio: “Buenos días. Lucía se ha tomado el biberón. Tienes pan y comida, no estés sin comer. Voy a trabajar y tú eso no lo entiendes. Me cuesta… Llevas tiempo sin amarme y me haces mucho daño tía. Yo sí te amo. Tú no. Sergio”. Sergio ha tenido cuatro detenciones por malos tratos. Cuatro denuncias de alejamiento de sus tres víctimas. La Guardia Civil lo define como “violento, mendaz y con rasgos psicopáticos”. Su ex mujer y madre de su hija de 10 años explica que sufrió malos tratos, consistentes en violencia física y psíquica, aunque delante de otras personas aparentaba ser cariñoso.