Ángela, tres meses con morfina a la espera de una extirpación del páncreas que no llega por la covid

En los primeros días de octubre, Sánchez presentó al Servicio de Atención al Usuario del centro sanitario otro escrito solicitando la agilización de su intervención y sigue a la espera de respuesta. También ha adoptado la costumbre de llamar para recordar su caso. "Me comunico cada viernes con el servicio de lista de espera y las secretarias solo me pueden decir que sigo sin obtener quirófano", dice la paciente.

Ayuda psicológica para superar la situación

"No puedo más. Nadie me atiende y solo me dan excusas. Después de 15 años trabajando y cotizando, no tengo ayuda", comenta la enferma que, sin embargo, destaca el apoyo moral que recibe de su médico de cabecera quien, como todos, no logra entender qué está pasando.