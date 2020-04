Un microbiólogo afirma que "no va a haber nunca un 100% de inmunidad adquirida" contra el coronavirus

Buenos, es una vacuna que como otras ha empezado en ensayos clínicos. No hay muchas que hayan empezado en ensayos clínicos, entonces está más avanzada que otras con respecto a saber si va a funcionar o no, pero todavía tiene que ser probada en ensayos clínicos.

Bueno, lo más probable es que no haya una solución definitiva, pero que haya una solución que logre que todos volvamos a la normalidad. Y, eso creo que es fácil, que se puede lograr cuando la mayor parte de la gente tenga inmunidad, ya sea natural, ya sea con una vacuna contra este virus. No sabemos cómo va a ayudar esto. Pero lo más fácil, lo que se puede predecir con más probabilidad es que haya una ayuda de la inmunidad y, si eso ocurre, entonces el virus no va a desaparecer, pero los problemas que está dando ahora van a ser muchos menos de lo que está pasando ahora.

Precisamente, sobre inmunidad quería preguntarle porque se está hablando mucho de esto, también de test de inmunidad y de cómo incorporar a esas personas al tejido productivo, a la normalidad pero me gustaría preguntarle por lo que está ocurriendo en Corea del Sur donde se investiga a un grupo de personas que parece han vuelto a enfermar tiempo después. ¿Esto podría ser una señal de que no debemos confiar en esa supuesta inmunidad? ¿Podría ser nuevo contagio o que se ha reactivado el virus?

Todavía no tenemos los datos, pero no va a haber nunca un 100% de inmunidad adquirida o de modo natural o por vacuna. Siempre va a ser un porcentaje. Lo importante es averiguar cuál es ese porcentaje, cuál es el porcentaje de personas que han superado la enfermedad, que no pueden ser reinfectadas de nuevo y, para eso, hay que seguirlas o que incluso que si son reinfectadas son contagiosas durante menos tiempo y es mucho más difícil que tengan una enfermedad severa. Todo eso son datos que todavía tenemos que recoger. Desde luego, lo más fácil, lo más probables que la inmunidad natural dé lugar a cierto nivel de protección. Lo que no sabemos es cuál es el nivel de protección si es… 90%, 80%, 75% o cuál es.