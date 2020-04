Las aseguradoras de decesos deben devolver el dinero de los servicios no prestados

"Los herederos de los fallecidos tienen derecho a reclamar la diferencia entre la suma asegurada y el importe de servicios que no han podido prestarse, como los vinculados a los velatorios", avisa la organización en un comunicado, en el que recuerda que así lo establece la Ley del Contrato del Seguro.



Así, explica que las aseguradoras deben devolver el coste asociado a dichos servicios no prestados -siempre que la familia del fallecido no destine esa parte de la suma asegurada a otros distintos que sí puedan llevarse a cabo-, ya que no van a poder ser prestados.