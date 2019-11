El perfil de las personas atendidas por la Cruz Roja: un día podrías ser tú

La salud empeora entre quienes viven en una situación de vulnerabilidad social . Es lo que pone de relieve un informe de Cruz Roja . Quienes pasan por situaciones económicas complicadas tienen mayor prevalencia de sufrir enfermedades, no solo físicas. Los porcentajes relativao a la ansiedad y depresión crónicas en las personas atendidas por la ONG se acercan al 20%, cuando las tasas en la población general no llegan al 8%.

Entre las personas atendidas por Cruz Roja, el 84,4% de los hogares está en riesgo de pobreza y exclusión; el 78.3% tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 43% sufre pobreza energética . La tasa de paro de la población activa (73%) quintuplica a la de la población general y, entre los desempleados, el 90% no recibe prestación por desempleo. Las tasas de pobreza infantil son muy elevadas (90%) y la de trabajadores pobres también (85%).

Menos dinero, peor salud

La prevalencia de enfermedades y dolencias principales entre la población atendida es más elevada que la de la población general. Llevan una gestión inadecuada de su enfermedad por falta de recursos y acceso a algunos tratamientos . Por ejemplo, los porcentajes relativos a la ansiedad y depresión crónicas se acercan al 20% y en la población general no llegan al 8%.

Entre las personas que indican que están enfermas (47.5%), no están haciendo una gestión correcta de su enfermedad cerca del 12%. Dicen que es fundamentalmente por problemas económicos, materiales, físicos, y/o carencia de redes de apoyo (38%) y por falta de información y la baja motivación, ambas en porcentajes inferiores al 10%.

Las personas atendidas por Cruz Roja cuentan con una escasa red de apoyo y esto tiene influencia en su salud. El 40% no tiene amistades o allegados, cerca del 29% no tiene a quien contarle sus problemas y el 51% no tiene a quien le ayude económicamente o con materiales.