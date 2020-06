El lío de las banderas llega al Día del Orgullo LGTB

España siempre a la gresca con las banderas. De la guerra de los balcones, con el Orgullo Gay también habrá polémica. El Ayuntamiento de Madrid no va a colgar este año la bandera arcoirís para celebrar el Orgullo LGTBI debido a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe poner banderas "no oficiales" en el exterior de edificios públicos para preservar la neutralidad institucional. El Consistorio madrileño pretende cumplir con esta sentencia en sus edificios, pero sí celebrará el Orgullo iluminando con los colores del colectivo el Palacio de Cibeles durante toda la semana de celebración y con banderolas en las calles que mostrarán la campaña municipal del Orgullo, también presente en las marquesinas. Los organizadores del Día del Orgullo también piden a los ciudadanos que usen sus balcones para colocar las banderas.

“Ama. Hazlo con Orgullo; Piensa. Hazlo con Orgullo; Camina. Hazlo con Orgullo. Habla. Hazlo con orgullo”, son los lemas elegidos por la coalición de PP y Cs en su segundo Orgullo al frente del Gobierno municipal. El acto oficial de la capital para celebrar el Orgullo se celebrará el próximo lunes 29 de junio en el Parque del Retiro y están invitados todos los grupos políticos. Madrid no ha aprobado este año una declaración institucional para honrar esta fecha, 28 de junio , porque los grupos municipales decidieron no presentar estas iniciativas mientras negocian un pacto para la reactivación de Madrid tras el coronavirus.

La Asociación de Abogados cristianos se querella contra el alcalde de Guadalajara

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos" y ha señalado que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas", pues "no se puede permitir que una administración coloque una bandera que solo representa a una parte de la ciudadanía". Castellanos ha pedido que "los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados y ha criticado que "muchos políticos hacen con la bandera arcoíris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra. Las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo", ha concluido la presidenta de Abogados Cristianos. También han presentado una querella contra el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi".