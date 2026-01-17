Rocío Martín 17 ENE 2026 - 13:58h.

El responso se ha oficiado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, de Madrid

El rey emérito no asistirá al responso ni al funeral de la princesa Irene de Grecia

Compartir







MadridLos Reyes Felipe VI y Letizia, junto con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, han arropado este sábado a la Reina Sofía en el responso por su hermana, la princesa Irene de Grecia, que se ha oficiado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, de Madrid.

Al acto han asistido también otros miembros de la familia como las hermanas del jefe del Estado, Elena y Cristina de Borbón, pero no su padre, el Rey Juan Carlos, que vive en Abu Dhabi desde agosto de 2020, y cuyos médicos han aconsejado que no se desplazase para tan poco tiempo. Tampoco acudirá el lunes al funeral y el entierro que tendrán lugar en Atenas.

Irene de Grecia falleció el jueves a los 83 años. Desde hace décadas vivía con su hermana, a la que estaba muy unida, en el Palacio de la Zarzuela, donde ha sido velada. Tras el responso oficiado este sábado, en la catedral ortodoxa ha quedado instalada la capilla ardiente, que estará abierta durante unas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los asistentes al responso: de Ayuso a Jaime de Marichalar

La representación institucional ha estado compuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado de su esposa Teresa Urquijo, cuya abuela es prima del Rey Juan Carlos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También se han sumado el exmarido de Elena de Borbón, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica, así como tres hijos de Cristina de Borbón: Pablo, Irene y Miguel Urdandarín.

Entre los asistentes estaban también la Infanta Doña Margarita y su esposo, Carlos Zurita; Konstantin y Kyril de Bulgaria; Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada; el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo; y Ana Gamazo.

Irene de Grecia será enterrada en Atenas

Posteriormente, Irene de Grecia será enterrada en el cementerio del Palacio de Tatoi, residencia de la Familia Real Griega, junto a sus padres Pablo I de Grecia y Federica de Hannover.

Allí fue enterrado también hace tres años Constantino II, hermano de la Reina Sofía, que fue el último rey los helenos. Ocupó el trono entre 1964 y 1973 hasta que un golpe militar abolió la monarquía en el país mediterráneo.