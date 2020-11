Madrid se llena en el primer fin de semana con las luces de Navidad: piden no olvidarse del riesgo de contagio

Miles de personas se han acercado a las calles céntricas de Madrid para disfrutar del primer fin de semana con las luces de Navidad encendidas. Aunque con la mascarilla puesta son muchos los que no han querido perderse el alumbrado. En un año difícil son muchas las ganas de la llegada del periodo festivo . Las imágenes se asemejan prácticamente a la de otros años en estas fechas y las autoridades insisten en no olvidarse de la pandemia y del riesgo.

Otras propuestas

Cineteca Madrid, en Matadero, acoge 'The Bad and the Beautiful', que aborda la vida de Helmut Newton, considerado uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Como fotógrafo de moda fue autor de algunas de las imágenes más icónicas de los años 70, 80 y 90 e introdujo por primera el erotismo en este tipo de trabajos.