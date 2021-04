Carme Chaparro comparte las amenazas de muerte que sufrió hace 20 años: "Vomitaba del miedo que tenía"

"Hoy, tirando cosas viejas, he encontrado esto. El primer capítulo de lo que se convirtió en amenazas de muerte. El hombre que lo escribió, hace casi 20 años, me estará leyendo. Sé que fuiste tú. Y sigues siendo un mierda ", comenzaba escribiendo en su publicación de Instagram la periodista.

"Llegó a casa por correo postal, con mi nombre intencionadamente mal escrito. No le di más importancia. De hecho, pensé que lo había tirado. Un, o una, imbécil más. Luego llegaron más anónimos. Con faltas de ortografía demasiado evidentes como para ser reales. Alguien intentando parecer inculto. Los anónimos eran cada vez más amenazantes y dos o tres meses después empezaron las AMENAZAS DE MUERTE . Muy concretas. Con muchos datos personales", relata Carme Chaparro.

La periodista ha desvelado qué sintió y cuáles fueron las consecuencias que sufrió al recibir estas cartas amenazadoras: "No se lo conté a nadie. Pensé que no se podía hacer nada. Pero vomitaba del miedo que tenía. Un día me fijé en los matasellos. El tipo mandaba las amenazas desde distintas ciudades de España. ¿Quién viajaba tanto? Lo descubrí por casualidad, algo después, comiendo un día con una amiga a quien se lo conté".