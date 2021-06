Más de un mes después, no hay rastro de las pequeñas Anna y Olivia , desaparecidas junto a su padre, Tomás Gimeno , en Tenerife. El portavoz de la familia materna de las pequeñas, Joaquín Amills, ha compartido una nueva carta dirigida al padre de las menores, y ha pedido la colaboración ciudadana para su máxima difusión.

"Sabemos que lo que te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado fue el estar convencido que era lo mejor para ellas y para ti. Esperamos que no hayan sido otros motivos, ni otras causas. Ambos sabemos que los problemas de pareja no se resuelven usando a los niños como herramienta vengativa, los primeros dañados suelen ser los hijos en una separación. Ambos lo sabemos", continúa.