Un responsable de emergencias ha reconocido la magnitud de la tragedia en Adamuz

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba

CórdobaLa cifra de víctimas mortales por el descarrilamiento del tren Iryo 6189 en Adamuz (Córdoba) ha ascendido ya a 21 personas. El accidente se produjo alrededor de las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, cuando el convoy, que cubría el trayecto Málaga–Madrid Puerta de Atocha y transportaba a unas 300 personas, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Además, al menos 100 personas han resultado heridas, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

En la zona se vive una situación de máxima tensión. Un responsable de emergencias ha reconocido que, pese a su amplia experiencia, nunca había afrontado una intervención de semejante magnitud. El despliegue es constante, con un movimiento ininterrumpido de efectivos de la Guardia Civil, ambulancias y servicios sanitarios que continúan evacuando a los heridos.

Los equipos de emergencias continúan rescatando a víctimas

Las carreteras próximas permanecen cortadas al tráfico general para facilitar el paso urgente de los vehículos de emergencia. Hasta el punto más cercano al lugar del accidente están llegando autobuses habilitados para trasladar a los pasajeros que viajaban en el tren. Algunos están siendo derivados a centros sanitarios para recibir atención médica, mientras que otros están siendo conducidos hasta Adamuz, donde pasarán la noche en un polideportivo municipal habilitado como alojamiento provisional.

Según han trasladado los responsables del operativo, los equipos que trabajan en el punto cero continúan rescatando a las víctimas del interior del tren, donde el impacto fue de gran violencia. Las labores de evacuación y asistencia se prolongarán durante las próximas horas, mientras se investigan las causas del siniestro.