“¿Estás viva?”: El dramático mensaje del dueño del piso de Natalia a su móvil al ver que no volvía

Según su testimonio, Angelo no pegó ojo hasta las 5 de la mañana después de entrar en la casa con una de sus llaves maestras para completar un espectáculo que le dejó consternado. En el piso de Natalia encontró, según relata a la Vanguardia, que “en la casa no había sangre, no había objetos rotos, pero era extraño. Había cosas personales por el suelo, así como pan y jamón a medio comer. No había signos de violencia pero había señales de una persona que huye o que no ha logrado volver a casa”, destaca el casero que, no obstante, reconoce haber contaminado el piso porque fue al baño, se duchó e incluso durmió en el sofá a la espera de que la joven llegara.