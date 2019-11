El misterio en torno al Caso Arandina continúa: hubo fiesta, no hubo daños físicos y sí un shock

El caso Arandina sigue siendo un misterio con luces y sombras. El juicio continúa. Hoy se ha sabido que, una vez detenidos los jugadores, la policía analizó el contenido de sus móviles y también el de la niña. Y entre fotos, audios y vídeos encontró un musical en el que se ve a los cuatro implicados en la casa. En el lugar precisamente donde entró la científica para realizar su informe biológico. La médico forense que exploró a la niña tras la denuncia... 17 días después de los hechos ha confirmado que no pudo observar lesiones . La psicopedagoga a la que contó lo sucedido ha explicado por videoconferencia el trastorno ansioso depresivo que sufrió y ha validado la versión de la menor. La fiscalía y la acusación siguen pensando que hubo violación mientas la defensa cree que son inocentes y destacan que los pscopedagogos están pagados por la acusación.

Las penas pedidas son altas

La acusación particular pide, por su parte, 20 meses para cada uno de los tres acusados por un delito contra la libertad sexual de la menor, 15 años para R.C.H por un delito continuado de agresión sexual y otros 15 años de cárcel para los otros dos procesados, en este caso por agresión sexual. Finalmente, solicita 26 años y diez meses de internamiento para cada uno de los tres exjugadores de La Arandina por delitos de agresión sexual, para los que reclama también un total de 52 años de alejamiento de la víctima, si bien no exige ningún tipo de indemnización.

El cuarto jugador certifica que no vio nada

El cuarto jugador de La Arandina que estuvo en el piso de los tres chicos que por aquel entonces eran compañeros suyos del club de Aranda de Duero el día en el que supuestamente se produjo la agresión sexual a la menor, de 15 años, ha ratificado en el juicio que no vio "nada" el día en el que supuestamente sucedieron los hechos. Tampoco vio nada que le resultara sospechoso.

La menor sigue diciendo que la violaron

La menor, que ha llegado en un coche tintado junto a sus padres siempre ha declarado que los jóvenes sí tuvieron sexo con ella. “Apagaron las luces y entre todos me quitaron la ropa. Me agarraron de la muñeca y de la nuca. Forcejeé con ellos pero sentí miedo y me bloqueé". Esas son las frases que siempre ha repetido.