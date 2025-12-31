'Francis' pondrá en riesgo a todas las islas en Canarias este Año Nuevo

¿Nieve en Reyes? Cotas bajas y temperaturas bajo cero en los primeros días de 2026

La aproximación de la borrasca Francis a España traerá este jueves, día de Año Nuevo, abundante nubosidad y precipitaciones débiles en puntos del oeste peninsular, con lluvias fuertes y persistentes en las islas Canarias.

De hecho, 'Francis' pondrá en riesgo a todas las islas: Gran Canaria, en aviso amarillo por lluvias, tormentas, viento y olas; Lanzarote, en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Fuerteventura, en aviso amarillo por lluvias y tormenta; La Palma, en aviso naranja por viento, lluvias, tormenta y olas; a Gomera, en aviso amarillo por lluvias, viento y tormentas; El Hierro, en aviso amarillo por lluvias, viento y tormentas; y Tenerife, en aviso amarillo por lluvias, viento, tormentas y olas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un inicio estable en la península y en las islas Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, en Galicia y en el tercio oriental.

Así, se esperan precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 de enero en Canarias, y, en el escenario más probable, desde finales del día 2 y sobre todo durante el día 3 en el oeste peninsular. Los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e Islas Canarias.

La aproximación de la borrasca Francis al oeste de la península aportará abundante nubosidad, de tipo alto y medio así como precipitaciones débiles. Además, el frente frío de ese fenómeno afectará a las islas Canarias, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas.

Según esta predicción, las temperaturas máximas ascenderán previsiblemente en el Cantábrico, en el sistema Ibérico, en el bajo Guadalquivir y en la mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, en Galicia, en la zona del Ebro, en las depresiones del sureste y notable en zonas altas de Canarias.

Las mínimas, por su parte, tenderán a descender de forma ligera en el norte de la península y en Baleares, con ascensos en el suroeste, que pueden ser notables, y ligeros en Canarias.

También se prevén heladas débiles en puntos interiores de la mitad norte y en el cuadrante sureste peninsular, que serán moderadas en zonas de montaña y de la meseta Norte y localmente fuertes en los Pirineos.

Además, soplará un viento fuerte de componente sur en Canarias con rachas muy fuertes en áreas expuestas y zonas altas de las islas de mayor relieve y habrá, asimismo, viento moderado del este en litorales de Galicia, de Alborán y especialmente del Estrecho, donde puede arreciar a fuerte a últimas horas y moderado de norte rolando a sur en las Baleares.

- Predicción por comunidades autónomas para el día de Año Nuevo:

- GALICIA: cielos muy nubosos o cubiertos con brumas y nieblas matinales en el interior. A partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental. Temperaturas máximas en descenso y las mínimas en descenso ligero en las sierras de Lugo y sin cambios en el resto con heladas débiles en la mitad oriental. En general, viento flojo, del sureste.

- ASTURIAS: cielos muy nubosos o cubiertos. Brumas y bancos de niebla matinales y dispersos en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto; y máximas en ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas en el interior, moderadas en cumbres. Viento flojo, variable.

- CANTABRIA: cielos velados por nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el interior y sin cambios relevantes en Campoo-Los Valles y en el litoral. Se esperan heladas débiles generalizadas en el interior, que serán moderadas en zonas altas. Viento flojo, variable.

- PAÍS VASCO: cielos velados por nubes altas y probables brumas matinales en Álava. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso salvo en el tercio sur y heladas débiles generalizadas en el interior. Viento flojo, de componente sur.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste, sin descartarlas de forma dispersa en el resto, pueden ser en forma de nieve inicialmente por encima de 900 metros en el norte y de 1.200 en el sur. Brumas y nieblas en la primera mitad del día, que pueden persistir en zonas del norte. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso en el sur y en descenso en el noroeste. Heladas generalizadas. Viento variable.

- NAVARRA: cielos velados por nubes altas con posibles brumas matinales en Tierra Estella. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en la vertiente cantábrica. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo, variable.

- LA RIOJA: intervalos nubosos con probabilidad de brumas y nieblas en el valle del Ebro. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso en el valle, y sin cambios o en ascenso en la montaña. Heladas generalizadas. Viento variable o del sureste, flojo.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos en el Pirineo y en el sistema Ibérico al final del día. Por la mañana se esperan estratos bajos, brumas y nieblas en el Valle del Ebro, el sur de Huesca y el norte del Bajo Aragón de Teruel. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso con nubes altas. Estratos bajos, brumas y nieblas matinales en la Depresión Central, que podrían ser localmente persistentes y engelantes. Temperaturas mínimas en descenso o en ligero descenso y máximas en ascenso. Heladas débiles generalizadas en el interior y locales en el Ampurdán. Viento flojo variable.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el oeste y norte, sin descartarlas de forma dispersa en zonas cercanas. La cota de nieve se espera inicialmente por encima de 1300 metros. Brumas y nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ascenso en el sur con algunas heladas débiles dispersas. Viento del este y sureste, flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas acompañados de brumas y nieblas dispersa en el entorno de Aranjuez. Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día para quedar nuboso o cubierto al final. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y predominio de los descensos en las máximas. Heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos variables.

- CASTILLA LA MANCHA: intervalos de nubes altas con abundante nubosidad acompañada de brumas y nieblas en la mitad sur de Cuenca, en Albacete, en las Manchas de Toledo y Ciudad Real y en los valles del Tajo y del Guadiana. Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día sin que se descarte alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental de Toledo y en el noroeste de Ciudad Real. Temperaturas mínimas en aumento en el extremo oriental de Cuenca y de Albacete y con cambios ligeros en el resto y máximas en aumento en la Mancha. Heladas débiles.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con temperaturas mínimas en ascenso en el interior de Valencia, con pocos cambios en el resto y heladas débiles en el interior de Castellón y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales en el entorno del Mar Menor. Nubes bajas y brumas matinales, sin descartarse bancos de niebla en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, al tiempo que las máximas irán en ligero descenso. Se esperan heladas débiles en las sierras del noroeste y vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional hasta la mañana. Temperaturas con pocos cambios o nocturnas en descenso, con probabilidad de alguna helada débil local en Mallorca. Viento flojo del norte y nordeste girando a sur y suroeste.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos, con intervalos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo occidental durante la primera mitad del día.Temperaturas en ascenso, notable en zonas de la mitad occidental, y localmente sin cambios en la vertiente mediterránea. Heladas débiles en las sierras del interior oriental. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de sureste en el litoral atlántico por la tarde, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes al final del día.

- CANARIAS: predominio de intervalos nubosos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes, que afectarán principalmente a las vertientes suroeste de las islas montañosas, y que podrán estar acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con algún ligero ascenso. Viento de moderado a fuerte del suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en cumbres y zonas altas a sotavento. En el caso de La Palma y altas cumbres de Tenerife, se podrán alcanzar los 90 km/h. Al final del día, amainará y rolará a oeste.

El tiempo para el día 3 de enero

También se espera durante el día 3 una entrada de aire ártico en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que podrán ser de nieve en cotas bajas en zonas de los Pirineos, entorno de la Ibérica norte, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro. Nieblas matinales en zonas del interior más persistentes el día 1 en la meseta Norte.

El tiempo para Reyes

Entre el domingo 4 y el martes 6 de enero hay incertidumbre en la evolución de la borrasca 'Francis'. Se espera que se mueva hacia el este aumentando la inestabilidad en el sur y este peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes o persistentes en zonas del golfo de Cádiz, Estrecho, Alborán y cabo de la Nao. En zonas próximas a los litorales y del sur peninsular es probable que vayan acompañados con tormenta.

El aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur dejando nevadas débiles en cotas bajas, pero será su interacción con la masa húmeda aportada por 'Francis' la que pueda ocasionar las mayores acumulaciones en zonas de la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad de Valencia y en el entorno de las Béticas sin descartar otras zonas del centro peninsular y de la Ibérica.

La AEMET prevé un descenso generalizado de las temperaturas y, por tanto, las heladas ganarán terreno extendiéndose a todo el territorio, excepto litorales, bajo Guadalquivir y archipiélagos, y se esperan moderadas en amplias zonas del interior de la mitad norte.