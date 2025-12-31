El 2025 ha sido un año en el que la política española se ha visto golpeada por numerosas polémicas y tramas de corrupción

En el 2026, se espera una mejora en la situación de los jóvenes que, a día de hoy, sufren en España una gran inestabilidad laboral y económica

Llega el final del año y, con él, el recuerdo de los numerosos acontecimientos que han llenado estos doce meses de polémicas, situaciones de lo más variadas y un sinfín de anécdotas en el panorama nacional.

Del apagón a la vivienda, 2025 ha sido un año intenso cargado de noticias que pueden resumirse en este abecedario, de la A a la Z.

A de Apagón

El 28 de abril a las 12:33 horas se fue la luz en España. Una sobretensión en el sistema eléctrico provocó una cadena de fallos en toda la península y el país se quedó, de repente y sin aviso, sin electricidad.

Fueron muchas horas de velas e incertidumbre pero también de acción frente a la adversidad, con las fuerzas de seguridad movilizadas y los servicios públicos esenciales funcionando. Y trajo consigo una imagen más propia de décadas atrás, la de miles de ciudadanos recurriendo a un aparato olvidado que se tornó, de repente, esencial: el transistor.

B de Bancos

El intento del BBVA de hacerse con el control del Banco Sabadell ha sido uno de los grandes acontecimientos económicos del año en España. Tras diecisiete meses de proceso, la opa acabó fracasando en octubre de este año porque los accionistas de la entidad catalana rechazaron la oferta de compra.

El Sabadell defendió en todo momento su posición y logró que el poder político, empresarial y buena parte de la sociedad coincidieran en oponerse a la opa hostil.

C de Cribados

Los fallos en los cribados de las mamografías han supuesto la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de Andalucía y se han sumado a otras polémicas igual de sonadas en España como los registros de objetores del aborto o el caso del hospital de Torrejón, cuyo CEO ordenaba rechazar pacientes atendiendo a criterios económicos.

Todo ello ha alimentado la batalla política entre el Gobierno y las comunidades del PP y ha puesto en entredicho el modelo de gestión público-privada en la Sanidad.

D de Defensa

España ha incrementado este año en más de 10.000 millones su gasto en Defensa para llegar al 2 % del PIB, aunque sigue muy lejos del objetivo del 5 % exigido por los aliados y en especial por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reprendido con dureza, una y otra vez, al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo se mantiene firme en su apuesta por limitar el incremento al 2 %, al igual que en su decisión de prescindir de la tecnología militar israelí tras la masacre perpetrada en Gaza.

E de Emérito

Juan Carlos I ha sido protagonista este año, pero no por la importante efeméride que se ha cumplido debido a los cincuenta años de la muerte de Franco y del inicio de su reinado, sino por sus polémicas memorias, en las que defiende su papel en la Transición, reconoce cierta simpatía por el dictador, lamenta su “exilio” forzado y elogia a su hijo, pese al distanciamiento.

Un libro que no ha dejado indiferente a nadie y que no ha gustado ni a Zarzuela ni al Gobierno.

F de Franco

El cincuenta aniversario de la muerte de Franco se ha celebrado en 2025 con numerosos eventos por toda la geografía española para recordar que España lleva medio siglo en libertad, que culminaron en el mes de la efeméride, con actos centrales en los que no estuvo presente el rey emérito.

Una conmemoración con homenajes a las víctimas de la dictadura y a la Transición, pero también marcada por la polarización política. Mientras el Ejecutivo destacaba el valor de la libertad y la democracia frente a nostalgias autoritarias, recibía las críticas de los partidos más conservadores por utilizar "el comodín de Franco" para sacar partido.

G de García Ortiz

2025 será recordado como el año en que el Tribunal Supremo condenó por primera vez a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz fue condenado por filtrar datos reservados del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un proceso que fracturó a la clase política y a las instituciones.

El fallo, dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa, se dio a conocer cuando la sentencia aún no estaba redactada. Se conoció 19 días después.

H de Huevos

El huevo ha sido el alimento básico que más se ha encarecido en 2025. Según el último IPC (el de noviembre), el precio de los huevos subió el 30,2 % el último año.

El impacto de la gripe aviar ha sido determinante: más de dos millones de gallinas fueron sacrificadas en España, lo que tensionó los mercados, a lo que hay que sumar el aumento de la demanda, y es que el consumo de huevos en los hogares españoles, pese a estar muy caros, no ha dejado de crecer en la última década.

I de Incendios

El fuego ha sido un drama sin precedentes este año. Con más de 350.000 hectáreas calcinadas, 336.000 en agosto de forma muy concentrada en Galicia, Castilla y León y Extremadura, España ha tenido su peor balance de incendios forestales en treinta años.

Cifras que evidencian la especial vulnerabilidad natural del territorio, con olas de calor recurrentes y unas condiciones climáticas cada vez más extremas. Pero que también han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesaria prevención y la necesidad de tomar muchas más medidas para afrontar la emergencia climática que sigue devastando en forma de llamas.

J de Jabalíes

La peste porcina africana ha sido la gran sorpresa en el ámbito de la sanidad animal porque llevaba más de tres décadas sin aparecer en España y por la repercusión comercial que tiene para un sector tan relevante como el porcino.

Aunque, por el momento, solo se han detectado casos en jabalíes en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental y ninguno en granjas, hasta 40 países han impuesto restricciones a la entrada de derivados del cerdo desde cualquier punto de España. Los científicos investigan el origen del virus, cuya secuenciación genómica apunta a que pudiera haber salido de algún laboratorio cercano.

K de Koldo

El PSOE llegó a 2025 lidiando ya con el caso Koldo, que había golpeado al partido por la implicación de José Luis Ábalos. En junio de este año llegaba la mayor sacudida al conocerse el presunto papel de Santos Cerdán, y a finales de ese mes el sustituto de Ábalos al frente de la maquinaria socialista acabó en prisión preventiva en Soto del Real, donde estuvo casi cinco meses.

En una estructura circular propia de un 'thriller', 2025 acaba con Santos Cerdán en libertad y firmando cada 15 días en un juzgado y con Ábalos y su exasesor Koldo García, en prisión a la espera de la fecha del inminente primer juicio a la trama, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel al exministro, que además es el primer diputado en ejercicio que entra en la cárcel.

L de Legislatura

Pedro Sánchez ha dicho por activa y por pasiva que piensa agotar la legislatura. Y todo a pesar de las crisis que han golpeado al Gobierno y al PSOE a cuenta de los casos de corrupción o de acoso, o a pesar también de la difícil relación con los socios de investidura, más críticos que nunca, y cuyos votos son esenciales para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo.

De momento, el Gobierno no ha presentado los presupuestos, pese a las múltiples promesas de que lo haría, y no hay visos de que dichas cuentas vayan a salir adelante cuando lleguen al Congreso. ¿Se puede aguantar hasta 2027 así? Así lo cree el presidente.

M de Mazón

Un año y cinco días después de la dana que arrasó Valencia y dejó 230 muertos en esa comunidad, Carlos Mazón dimitía como presidente de la Generalitat Valenciana. Doce meses en los que se fueron acumulando las sospechas y las versiones contradictorias sobre lo que Mazón hizo aquella tarde mientras decenas de valencianos morían ahogados por la riada.

La jueza de Catarroja sigue investigando los indicios sobre la descoordinación, cuando no la negligencia dolosa, de los responsables políticos de la emergencia, y cada vez se centra más en los de la Generalitat. Mazón asumió su responsabilidad política 370 días después. Habrá que esperar a saber si tiene alguna otra en los tribunales.

N de Neocon

El resurgir de la simbología franquista y una corriente de jóvenes que simpatizan con discursos internacionales asociados a figuras como Donal Trump ha hecho que ya se hable de un fenómeno neoconservador en España.

En 2025 hemos visto banderas preconstitucionales en concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, vídeos virales de jóvenes cantando el 'Cara al sol', brazos en alto... La simbología franquista resurge cincuenta años después de la muerte del dictador, y lo que más sorprende es que lo haga entre algunos jóvenes que no vivieron el franquismo, y cuyos padres solo vieron morir el régimen.

Contiene la Ñ: Campaña

Tras las cuatro convocatorias electorales de 2024, Galicia, País Vasco, Cataluña y europeas, poco ha durado la tregua y este 2025 ha acabado con elecciones anticipadas en Extremadura. España está en campaña, porque tras esta cita con las urnas llegarán en 2026 las de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Si no se adelanta nadie más.

El PP busca minar al Gobierno socialista con victorias en todos estos territorios, pero tiene ante sí a un Vox en alza que podría ser clave y dificultar con sus exigencias la gobernabilidad de los populares. Una cuestión que al PSOE también le va a servir para hacer su propia campaña. Sobre todo si a Sánchez, finalmente, le da por adelantar las generales.

O de Obesidad

Los nuevos medicamentos para tratar la obesidad están siendo una auténtica revolución médica que también ha llegado a España.

El consumo de medicamentos basados en agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic o Mounjaro sigue en aumento, aunque solo pueden adquirirse con receta médica y Sanidad no cubre su coste para el tratamiento del sobrepeso.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recuerda que la adquisición sin receta de estos productos es ilegal y supone un riesgo para la salud pública, y advierte de la proliferación de medicamentos falsos que se comercializan en redes como si fueran los ya autorizados.

P de PSOE

El Partido Socialista ha vivido su 'annus horribilis' este 2025. No solo por la corrupción que afecta a sus dos últimos secretarios de Organización. Los casos de acoso dentro del partido han generado un fuerte malestar interno y la crítica implacable de la oposición.

Los socialistas llegaron al verano muy tocados tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y la dimisión de quien podía haber sido su sucesor en la Secretaría de Organización, Paco Salazar, acorralado por las denuncias de acoso. Denuncias que el partido no había investigado aún cinco meses después.

Pero el año no acaba mucho mejor. Después de la dimisión de Salazar, hasta otros siete dirigentes del partido en distintas comunidades eran señalados por acoso sexual provocando la indignación de las mujeres socialistas. Algunos han llegado a hablar del 'Me Too' del PSOE.

Q de Quirón

En la batalla política sobre la gestión sanitaria hay un nombre propio que representa claramente a la sanidad privada y todo lo que conlleva: el grupo Quirón, que gestiona hospitales públicos mediante concesiones administrativas y cuenta también con centros propios. Es una de las principales corporaciones sanitarias de Europa y está presente en varias comunidades. Sobre todo en Madrid.

El grupo está en el centro de la investigación judicial a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención. La jueza encargada indaga si González Amador pagó una comisión encubierta de medio millón de euros a la esposa de un directivo mediante la compra de una sociedad sin actividad.

R de Rae

El culebrón cultural del año lo han protagonizado las dos grandes instituciones de la lengua española, la Real Academia y el Instituto Cervantes.

El director del Cervantes, Luis García Montero, abrió la polémica cuando criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias". La RAE respondió al momento expresando su repulsa y defendiendo la labor de Santiago Muñoz Machado.

La polémica no ha cesado y varios académicos y la oposición ven tras García Montero la mano ‘intervencionista’ del Gobierno, mientras el director del Cervantes mantiene su posición.

S de Sirat

Habrá que esperar al 22 de enero de 2026 para saber si 'Sirat' consigue alguna o todas las nominaciones al Oscar en las cinco categorías en las que ya es precandidata, pero la película de Oliver Laxe ya ha hecho historia este 2025.

Premio del Jurado en Cannes y nominada en los Premios del Cine Europeo y los Globos de Oro, Sirat ha estado en boca de todos por su originalidad y por dejar al espectador sin aliento tras llevarlo, como dice el propio director, “a otra dimensión”.

T de Torre- Pacheco

La gestión de la inmigración sigue estando en el centro de la discusión política pero este año viene marcada no solo por las discrepancias entre Gobierno y comunidades en cuestiones como el reparto de los menores migrantes.

El odio y el racismo han provocado episodios como el de Torre-Pacheco en Murcia en el mes de julio, cuando grupos de extrema derecha se movilizaron en redes sociales para acudir al municipio a hacer una 'cacería' de migrantes después de que un vecino de 68 años sufriera una paliza por la que fueron detenidos tres jóvenes marroquíes.

U de UCO

En un año marcado por la corrupción, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido esencial en las investigaciones más sonadas en España, del caso Koldo al de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y otros como el de la presunta trama de mordidas en contratos de la Diputación de Almería.

También tuvo un papel relevante y muy polémico en la investigación ordenada por el Supremo sobre el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: la Fiscalía acusó a la unidad de “inferencias” impropias e “irregularidades” en sus pesquisas.

Eso sin olvidar el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por tratar de encontrar información comprometida sobre la UCO para minar su credibilidad en las investigaciones por corrupción en el entorno del PSOE.

V de Vuelta Ciclista

La cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista nada tuvo que ver con el deporte, sino con la magnitud de la manifestación contra la participación del equipo israelí. Fue la muestra más notable de la respuesta social española a la ofensiva de Israel en Gaza, que ha provocado más de 70.000 muertos.

Todo en un año en el que el Gobierno de España se plantó ante el de Israel, habló por primera vez de “genocidio” y tomo medidas como el embargo total, con excepciones, de armas a ese país, que arremetió contra Pedro Sánchez por su línea “hostil” y lo acusó de favorecer a Hamas.

La tensión diplomática entre ambos países se mantiene. Y ha habido otras decisiones sin precedentes, como la de que España no vaya a Eurovisión mientras Israel siga en el festival.

W de Waterloo

De todos los socios de investidura, Junts ha sido el principal quebradero de cabeza del Gobierno. Este otoño hizo oficial su ruptura con el PSOE, cesó su diálogo y prometió no apoyar las iniciativas del Gobierno. Aunque un mes después Pedro Sánchez reconoció sus incumplimientos y anunció un decreto con varias de las promesas no materializadas.

El año acaba con menos tensión entre ambas partes, que esperan que el Tribunal Constitucional y el de la UE resuelvan favorablemente las cuestiones pendientes sobre la amnistía. A la espera de lo que ocurra, Carles Puigdemont debe tener preparadas las maletas para volver.

Contiene la X: Lux

El fenómeno cultural del año ha sido musical y tiene un nombre propio: Rosalía. Su nuevo disco, Lux, ha sido el más esperado gracias, entre otras cosas, a una campaña sin precedentes y también el más celebrado.

La crítica y el público dentro y fuera de España se han rendido ante este trabajo plagado de espiritualidad que combina géneros e idiomas y del que todo el mundo, desde Madonna a Obama, habla.

Y de Yamal

Con 18 años, el futbolista Lamine Yamal es la superestrella emergente del F.C. Barcelona. Ha sido pieza clave para que su equipo haya logrado el triplete de Liga, Copa y Supercopa en 2025, el año que le convirtió en el jugador más joven en el podio del Balón de Oro, en el que fue segundo tras el francés del PSG Ousmane Dembélé.

Este año Yamal ha prorrogado su contrato con el Barcelona hasta junio de 2031 y ha registrado su marca personal "Lamine" y el gesto "304", con el que celebra sus goles, como símbolo de su identidad y origen y tributo a Rocafonda, el barrio de Mataró en el que se crió.

Z de Generación Z

Son los jóvenes nacidos entre mediados de los noventa y principios de los dos mil, una generación que ha crecido en plena era de internet, marcada por la pandemia, el uso de las redes sociales y la hiperconectividad. Muy concienciados sobre su bienestar emocional, la salud mental es una de sus principales preocupaciones.

Por su formación deberían ser clave en la transformación social, cultural y laboral de España, pero también son los que sufren en primera persona los grandes problemas para los que los distintos gobiernos no han encontrado aún solución: la inestabilidad laboral, los salarios bajos y, muy especialmente, la vivienda, que no pueden comprar ni alquilar por sus precios desorbitados.

Y es que 2025 ha sido también el año de la vivienda inaccesible, que sigue siendo el gran reto por afrontar en 2026.