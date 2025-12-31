Una fuga de ácido clorhídrico provoca daños leves en una central nuclear de Bélgica

El incidente, que ha sido controlado, no tuvo ningún impacto ni en los residentes de la vecina localidad de Huy

Susto en Bélgica. Una fuga de ácido clorhídrico en una zona de producción de agua desmineralizada de la central nuclear de Tihange (Lieja, centro de Bélgica) provocó este miércoles daños leves en la planta, aunque fuera de la zona nuclear.

"Se ha detectado una ligera fuga en la parte no nuclear de la central, a la altura de un depósito de ácido clorhídrico, utilizado principalmente para la producción de agua mineralizada, que usamos en particular para el circuito secundario que produce vapor para accionar la turbina", dijo a la agencia de noticias Belga Nele Scheerlinck, portavoz de Engie, empresa energética que la gestiona.

Sin impacto en los residentes de la zona

Esa turbina está conectada a su vez a un alternador que produce electricidad en la planta, detalló Scheerlinck.

El cuerpo de bomberos de Lieja recibió un aviso sobre la fuga, y se trasladó al lugar, donde instalaron un depósito de contención como medida de precaución.

El incidente, que ha sido controlado, no tuvo ningún impacto ni en los residentes de la vecina localidad de Huy ni en el medio ambiente. La planta nuclear, una de las dos que posee Bélgica, se sitúa a las orillas de la margen derecha del río Mosa.