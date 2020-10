El caso Mainat toma tintes de thriller. El presunto intento de asesinato de Josep María Mainat a manos de su mujer, Angela Dobrowolski ha derivado en grabaciones filtradas, ríos de tinta y todo un drama al que no le falta ingrediente alguno. Los primeros indicios apuntan a un intento de asesinato motivado por dinero. La mujer de Mainat supo que este se quería separar y dejarla fuera de la herencia. La mujer de Mainat está por el momento en libertad porque los investigadores no consideran que haya riesgo de fuga ni destrucción de pruebas aunque también está acusada de intentar cobrar cheques falsos después de haber intentado presuntamente matar a su marido.

Pero hay más. El productor Josep Maria Mainat tiene dos causas abiertas por violencia machista por denuncias de su mujer, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . La primera causa, de mediados de julio, es por un delito de coacciones y se denegó la orden de protección solicitada. La mujer presentó la denuncia al poco de ser detenida por intentar matar a Mainat. Según RAC1, Angela Dobrowolski reconocía en la denuncia que su marido no la maltrataba. La segunda causa, de mediados de septiembre, es por un delito leve de lesiones y no se pidió ninguna orden de protección. Las dos denuncias están en fase de investigación.

En unas grabaciones difundidas por Sálvame se percibe la tensión y la desconfianza entre la pareja. En una de las grabaciones, Ángela pedía al productor un coche para transportar a sus hijos y hacer gestiones como “ir a comisaría”, pero Mainat se ofrecía a pagarle un taxi y le acusaba de devolverle un coche pero no las llaves. A partir de ese momento, la mujer de Mainat aseguraba a gritos que no la dejaban salir: "¡Déjame salir! Ha deshabilitado el garaje, no me deja salir de casa. ¡Socorro!". Por su parte, el fundador de Gestmusic le pedía que se fueran a dormir. "Es mi casa y tengo derecho a tener unas horas de descanso", le decía a su mujer, a quien acusaba después de llegar a deshoras y de llevarse el coche.