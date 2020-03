La Generalitat asegura que no permitirá "que se vulneren" sus competencias

La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó , ha asegurado que desde la Generalitat están dispuestos a trabajar conjuntamente contra el coronavirus , pero no permitirán "que se vulneren" sus competencias.

"Lo que se trata es de colaborar, pero no de una invasión de competencias", ha subrayado Budó, que ha criticado que el Gobierno haya actuado tarde y mal, en sus palabras, para responder a la emergencia del coronaviru s.

Conferencia de presidentes autonómicos

La portavoz ha explicado que Torra no ha hablado aún con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que este domingo, en el marco de la conferencia con los presidentes de las comunidades autónomas, Torra manifestará "el malestar" del Govern y ofrecerá su colaboración.

Además, ha apuntado que "no hay un cambio sustancial en lo que esta haciendo el Govern de Cataluña" con respecto a lo que indica el borrador del real decreto que aprobará este sábado el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria.

La consellera de Presidencia ha dicho que este documento aún "no está oficializado", el Govern lo analizará y lo estudiará para mostrar sus planteamientos en la conferencia con el presidente del Gobierno y las comunidades autónomas.

Cerrar Cataluña

"El Estado no nos ha respondido", ha reprochado Buch, que ha añadido que el borrador del real decreto no da respuesta a su petición y ha destacado que Cataluña ha tomado medidas cuando la situación no era tan adversa como en el resto de España.