Cher admite que "no fue fácil" asimilar la transición de mujer a hombre de su hijo en 2009

La icónica cantante y actriz Cher , de 74 años, ha admitido en una entrevista en la CNN que "no fue fácil" asimilar el proceso de transición de su hijo Chaz Bono , de 51 años, cuando pasó de ser mujer a hombre en 2009.

Concretamente, Cher recordó que fue un momento muy difícil cuando llamó al contestador automático del teléfono de su hijo y escuchó su antigua voz. También rememoró el instante en el que se dio cuanta de que en realidad no había "perdido" a su única hija , anteriormente conocida como Chastity, sino que sencillamente había cambiado de "forma" .

Cher se refirió a sus problemas iniciales para aceptar lucha inicial para aceptar la transición de su hijo: "Al principio era muy impropio de mí tener un problema con que Chaz fuera gay, y eso desapareció de repente. Luego hablamos sobre si Chaz era transgénero durante muchos años y él decía: 'No, no quiero (hacer la transición)'. Y luego fue y dijo: 'Está bien, quiero hacer esto'".

Chaz es un exitoso escritor y actor. Además, fue la primera estrella transgénero en aparecer en 'Dancing With The Stars' en 2011. Actualmente mantiene una relación con la ex estrella infantil Shara Blue Mathes y está "increíblemente feliz", según su madre.