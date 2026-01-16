Alberto Rosa 16 ENE 2026 - 19:42h.

La historia de Elizabeth Smart, secuestrada con 14 años y violada todos los días nueve meses por su captor: "Sobreviví por mi familia"

La historia de Elizabeth Smart ha impactado al mundo tras protagonizar el nuevo ‘true crime’ de Netflix, ‘Kidnapped: Elizabeth Smart’, que se estrena el miércoles 21 de enero. Un documental que cuenta los detalles brutales sobre cómo Brian David Mitchell la violó hasta cuatro veces al día durante nueve meses cuando ella tenía 14 años.

La revista estadounidense ‘People’ ha entrevistado a Smart antes del estreno del documental en el que ha relatado los horrores de su historia. Fue en la madrugada del 5 de junio de 2002, cuando Smart se despertó y vio a un hombre de aspecto aterrador y con barba junto a su cama ordenándole que lo acompañara.

Con un cuchillo en el cuello, el hombre, Brian David Mitchell, que entonces tenía 48 años, la sacó aterrorizada por la puerta trasera de la casa de su familia en Salt Lake City. Después la llevó a un remoto lugar escondido entre las montañas para acampar.

La secuestró en su propia habitación

Dentro de la tienda de campaña, la esposa de Mitchell, Wanda Barzee, que entonces tenía 56 años y se hacía llamar Hephzibah, le dijo a Smart que se quitara el pijama y se pusiera una bata holgada. De no obedecerla, la mujer mayor le explicó que Mitchell entraría y le “arrancaría la ropa”.

En este documental, Smart cuenta su historia junto a su padre, Ed Smart, de 70 años, su hermana, Mary Katherine Smart, de 33, y testigos que vieron a Smart con un velo y la cabeza cubierta, pero que jamás imaginarían que era la niña desaparecida que las autoridades estaban buscando.

Ella espera que ser tan honesta sobre el trato brutal que sufrió, incluyendo ser violada hasta cuatro veces al día, en un agujero oscuro y encadenada durante horas, ayude a otros a comprender mejor las realidades que enfrentan las víctimas durante y después de ser violadas. "Quiero que otros sobrevivientes sepan que no están solos, que en realidad somos muchos", dijo a ‘People’.

Poco antes del secuestro, Smart cuenta que habló con una amiga sobre sexo. “Ella me contó más o menos lo que era el sexo y pensé: ‘¿Qué? ¿Mis padres lo han hecho seis veces? ¡Qué terrible!’. Eso era lo único que sabía de sexo”, aseguró. Mitchell entró y dijo que la iba a casar allí mismo.

Ella gritó ‘no’ y el secuestrador la amenazó. “Si vuelves a gritar así, te mataré”, le dijo. Entonces llegó el momento de "consumar nuestro matrimonio", recuerda que él le dijo. Ella intentó impedírselo, pero no pudo. "Estaba sollozando", dice. "Le rogué que parara. Recuerdo que fue un dolor terrible", recuerda.

La agresión fue tan dolorosa que cuando salió de la tienda recuerda que le corría sangre por los muslos antes de desmayarse. En 2010, Mitchell fue condenado a cadena perpetua por el secuestro de Elizabeth Smart. Condenada por su participación en los crímenes, Barzee fue puesta en libertad en 2018. Fue arrestada en mayo de 2025 tras presuntamente visitar dos parques de Utah, lo cual violaba su condición de delincuente sexual registrada.