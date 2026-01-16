Álex Aragonés 16 ENE 2026 - 19:31h.

El rascacielos de la capital catalana acoge una prueba que pone a prueba la resistencia y la velocidad de los corredores, a través de 34 pisos

La Sagrada Familia, el edificio más alto del entramado urbano de Barcelona: supera a la Torre Mapfre y el Hotel Arts

BarcelonaSubir 34 pisos y 125 metros de altura de un rascacielos es el desafío contrarreloj que este sábado acoge la Torre Glòries, donde los corredores se dan cita para coronar el edificio en una carrera vertical donde cada uno de los 686 escalones deja huella.

Se trata de la Barcelona Tower Running Challenge 2026 x Mirador Torre Glòries, una prueba única que debuta en el calendario internacional como parte del Circuito Mundial de Carreras Verticales del año y que se realiza por primera vez en el rascacielos de la capital catalana.

"Tanto si eres amateur como corredor de élite, este reto pondrá a prueba tu resistencia, velocidad y determinación, con Barcelona como telón de fondo y la Torre Glòries como escenario vertical", explican los organizadores del desafío, que está regulado por la Towerrunning World Association (TWA).

Premios para los ganadores

La prueba, que empieza a las 17:30 horas y se puede completar en una hora y media, tiene un coste de inscripción de 29 euros, aunque los tres primeros recibirán un premio al formar parte del podio de la carrera número 120 del Towerrunning Tour en Europa.

"Habrá 1.200 euros en premios para los mejores corredores", explica la asociación mundial de carreras verticales, que dividirá el dinero del galardón entre los ganadores masculinos y femeninos: 300 euros para los primeros, 200 para los segundos y 100 para los terceros.

La organización también ofrecerá paquetes de viaje para ocho atletas, que incluyen un reembolso de viaje de 150 euros y una noche de alojamiento con desayuno incluido. Cuatro de estos paquetes se otorgarán a los atletas registrados de TWA clasificados entre los veinte primeros y se sortearán cuatro paquetes entre los solicitantes clasificados en el top 50 en la actualización de la clasificación actual.

Altura, color y diseño

La Torre Glòries es una creación del arquitecto Jean Nouvel, quien rindió homenaje a la arquitectura de Antoni Gaudí con un rascacielos que se ha convertido en un símbolo de la Barcelona contemporánea. De hecho, el edificio cuenta con un mirador que ofrece unas vistas únicas de 360 grados sobre la ciudad.

Se trata de un monolito cilíndrico y brillante, formado de cristal y acero, que refleja los colores de Barcelona. El rascacielos cuenta con una planta circular sin columnas interiores y unos colores cambiantes como el Mediterráneo, que se convierte en la puerta de entrada del distrito de Sant Martí, reconvertido en el distrito tecnológico de Barcelona.

"Jean Nouvel se inspiró en las formas redondeadas de las montañas de Montserrat y en los pináculos de la Sagrada Familia para proyectar la torre. Dos de los principales símbolos de la ciudad se fundieron en la mente del arquitecto para crear uno nuevo que ha entrado, por derecho propio, en la iconografía de la ciudad", según explica el Ayuntamiento de Barcelona.

Anteriormente era denominada la Torre Agbar, un moderno edificio de oficinas situado en la entrada del distrito 22@ que destaca especialmente las noches del fin de semana, cuando los 4.500 puntos de luz LED encienden la fachada de colores y que este sábado acoge una carrera vertical que dejará sin aliento a los participantes.