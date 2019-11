El Chicle "comete el crimen por pura maldad", según la Fiscalía

Otras víctimas de Abuín

"Es una persona metódica, sigue un patrón", ha dicho, mencionando, en primer lugar, que el acusado utiliza el coche como "arma de trabajo indispensable para cometer sus delitos", intenta "quitarle el móvil a sus víctimas" para que no puedan "pedir ayuda" y queden "indefensas" y las "amenaza" con un objeto --un "desmontable" en el caso de Diana-- con el objetivo último de agredirlas sexualmente. Para ello, estima, aprovecha lugares que conoce y "los días de fiesta" , las patronales de A Pobra en el caso de Diana y la Navidad en el intento de agresión de Boiro.

La fiscal ha sumado los datos de su perfil psicológico, que determinó que no tiene una personalidad patológica, y la actitud "normal" que tuvo el día siguiente a los hechos para asegurar que, si no tiene "ninguna enfermedad", comete el crimen "por pura maldad". "Acecha y acorrala a su víctima, no siente pena, compasión o culpa. Solo satisface sus deseos y busca tener a su presa a su merced", ha resumido.