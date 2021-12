Cinco desaparecidos localizados en siete horas: la eficiencia de seguir una metodología de búsqueda común e internacional

“ Falta trabajar en común y dejar egos aparte ”, subraya Romero, explicando que a menudo en las operaciones de búsqueda se establecen distintos mandos, teniendo cada uno una idea y un modo de proceder. Especialmente, si en la búsqueda se reúnen además cuerpos de distintas áreas y de distintas regiones, porque igualmente en cada comunidad autónoma también existen formas particulares de actuación. Todo ello evidencia que, cuando una operación de búsqueda pasa a ser más grande y ya no se reduce a un número limitado de efectivos, esto es, cuando hay muchos más recursos involucrados, la situación exige más orden, más coordinación y tener muy claro hacia dónde ir y con qué urgencia para buscar al desaparecido con la mayor eficiencia.

En este sentido, desgraciadamente, la conclusión es la misma que José Vicente Romero, entrevistado también en Informativos Telecinco , nos señalaba antes de la pandemia: no usamos una metodología internacional , una estructura organizativa y un sistema de gestión común . Todo ello, nos lastra y, además, nos hace fallar, más allá de en lo específico, en lo más esencial.

José Vicente Romero presentó y planteó estas cuestiones en el 27º Congreso Nacional de Bomberos , organizado por la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (Aself), y lo cierto es que, en muchas ocasiones, ni siquiera los profesionales o los implicados en una búsqueda saben responder a todas las preguntas , o al menos no de una forma uniforme y óptima.

“La metodología no la estamos utilizando . Tiene una fuerza increíble”, defiende José Vicente, quien no entiende que se ignore algo que, científicamente, –como prueban países que llevan avanzando en esta área desde los tiempos de la II Guerra Mundial, como Estados Unidos o Canadá–, garantiza mayor eficiencia.

“Si hay metodología más eficiente no entendemos por qué no se está utilizando”, denuncia, dejando claro que aquí no importan los nombres, las firmas ni los egos, sino exclusivamente trabajar para encontrar lo más rápido posible a un desaparecido en condiciones de seguridad; buscando el máximo éxito y la máxima probabilidad de supervivencia.