Óscar Puente ha afirmado que la última información que llega sobre el accidente en Adamuz "es muy grave"

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba: siete muertos, 25 heridos graves y varios atrapados

Compartir







AdamuzEl ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidoLa última información que llega del accidente, "muy grave"

En este sentido, el ministro ha precisado que "la última información que llega es muy grave".

PUEDE INTERESARTE El momento del descarrilamiento mortal del funicular de Gloria de Lisboa

"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", detalla.

El accidente tras el descarrilamiento de los dos trenes

En el descarrilamiento de estos dos trenes 10 personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

PUEDE INTERESARTE La rotura de un cable, posible causa del descarrilamiento del funicular de Lisboa

De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua. Los últimos dos muertos confirmados se desconoce por el momento en qué convoy viajaban

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después, a las 19.39 horas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.