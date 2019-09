Así trabajan los equipos caninos en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa y otros desaparecidos

Los perros de rastreo

Pasadas 72 horas la eficacia empieza a disminuir

Los perros de venteo

¿Cuál es más importante?

En la búsqueda de un desaparecido todos los recursos son importantes en función de para qué se necesiten. Y lo mismo sucede con los equipos caninos. “Cada uno cumple unos objetivos”. El objetivo del perro de venteo es el de descartar áreas: “Si yo mando un perro de venteo a un área y la ha abatido conforme a los parámetros de control de la velocidad del aire, de la humedad, el ambiente etc., y el guía descarta que en esa zona pueda haber alguien, éste te puede decir más o menos la probabilidad de que en ese área no esté la persona desaparecida”. Un perro de ‘trailing’ no sirve para eso, apunta José Romero. El perro de ‘trailing’ “o marca el rastro o no marca el rastro, pero no te vale para decir que en un área no hay una persona desaparecida, porque normalmente no trabajan por áreas”. “Ellos van por una zona, y si detecta el rastro bien, y si no también. No podría garantizar que la persona no está ahí, sino que el rastro no lo ha detectado. Normalmente van por zonas o elementos lineales. Se despliegan por zonas donde se cree que hay más probabilidad”, indica, recordando que, “en el 50% de los casos las personas desaparecidas son encontradas en rutas de desplazamiento”, como pueden ser, autopistas, autovías, carreteras, vías de servicio, caminos, sendas, vías pecuarias, senderos locales, rutas por las que se sabe o sospecha que transita el sujeto, o en las inmediaciones del denominado ‘Último Punto de Avistamiento’ (UPA), –el último sitio donde ha sido vista la persona desaparecida o donde ha sido grabada en vídeo–, o la Última Localización Conocida (ULC), –que es la última posición que se sabe que ha ocupado esa persona, y que en este caso se correspondería con el lugar donde fue hallado el coche de Blanca–.