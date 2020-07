Cierran cinco playas de Barcelona por aglomeración de bañistas

Los agentes han impedido el acceso a más personas porque no se podían mantener las distancias de seguridad hasta que con la caída de la tarde las playas se han ido despejando.

Por la noche es habitual que cientos de jóvenes aprovechen las playas de Barcelona para celebrar reuniones y hacer botellón, aunque el Ayuntamiento de la ciudad no ha informado de si, con las nuevas normas restrictivas para contener los contagios de coronavirus , prohibirá el acceso a las playas en esas horas.

Sanidad apela a la responsabilidad

Illa avisó de que si la transmisión del virus se descontrola y afecte a varias comunidades autónomas, el Gobierno podría poner en marcha medidas a nivel nacional. "No estamos en este escenario, los brotes están siendo controlados con las herramientas de las que disponen las comunidades autónomas, pero no descartamos nada", recalcó.

Confinamiento voluntario para 4 millones de personas

El Govern, por su parte, optó por la voluntariedad y recomendó a unos 4 millones de personas que no saliesen de casa, excepto para ir a trabajar y hacer las compras imprescindibles. Pero la imagen de las playas y los chiringuitos llenos deja ver que no todos lo han hecho, si bien es cierto que esto no está prohibido.