La Fiscalía solicita para ella 22 años a la sombra como presunta instigadora de la muerte de su esposo, Antonio, mientras que para él pide 18 años como el supuesto brazo ejecutor. También estima que deben in demnizar con 200.000 euros a los padres del fallecido y con 50.000 euros a su hermano. Por otro lado, la acusación particular ejercida por la familia del fallecido eleva esas peticiones de prisión a 25 años en el caso de la viuda y 20 años para Salvador.

Un asesinato entre mentiras, sexo y obsesiones

El anzuelo del robo no coló

El engaño del detenido

Ello da lugar a una conversación en la que Salvador habla claramente del asesinato reconociendo que es el autor y le insiste a ella que no se preocupe que no va a pasar nada, incluso hay un momento en el que Maje se ríe pensando que la policía va a “endosarle” el asesinato a alguien con antecedentes que viva por la zona. Salvador está muy tranquilo pensando que la policía solo tiene un “chivo expiatorio” porque no tiene nada, que no puede haber huellas ni nada y solo así van a cerrar el caso.