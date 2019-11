La "cicatrices silenciosas" que deja la violencia de género en las mujeres

La violencia de género no comienza con la primera bofetada que recibe una mujer de manos de su pareja, ni tampoco con la primera paliza que deja su piel marcada con las huellas del odio y la violencia . Mucho antes de que los comportamientos agresivos se manifiesten de forma física hay toda una serie de síntomas que ya muestran la peor cara de los malos tratos . Se trata de "cicatrices silenciosas" que según Susana Álvarez-Buylla , trabajadora social experta en comunicación no verbal, " no se ven si no tienes ojos para verlas ".

Describe también a estos agresores como "lobos" , "locos que están al acecho de las mujeres" porque aunque "luego pueda llegar la bofetada o la violencia más extrema , normalmente empiezan de esa forma tan insidiosa de que "te quiero tanto...pero esto no te pongas esa falda o no salgas sin mí".

"Aprender a ver las cicatrices"

Las víctimas de estas agresiones machistas suelen también ser parcas "en gestos corporales y normalmente van con espalda y hombros caídos , la cabeza baja y no se visten para gustar o para gustarse sino por que no le queda otro remedio".

Álvarez-Buylla reconoce que cuando estas mujeres víctimas de malos tratos comienza a ser atendidas, no reconocen ser víctimas de violencia de género, tampoco usan este tipo de términos para referirse a ello, "vienen diciendo --asegura--*, que no están bien de la cabeza, que les dicen que están locas o que no saben qué les pasa", pero cuando reconocen las huellas y cicatrices que esta violencia ha dejado en ellas entonces empiezan a sentirse liberadas "porque ven que ya no son culpables y que no han hecho nada sino que el único culpable es el agresor".