"No sé qué tipo de comisión será y no tengo ni idea. Lo que sí tiene claro (Pedro Sánchez) es que sea cual sea, tiene que primar el intentar proteger la sensibilidad de las víctimas y las víctimas van por delante de todo. Tiene que ser el tipo de comisión lo más eficaz posible, en detrimento de otro tipo de intereses", ha señalado al ser preguntado sobre esta cuestión.

"Yo no soy experto en comisiones pero como dijo Pedro Sánchez en un momento, cuanto menos ruido interfiera, mejor para todos . Yo creo que hay que trabajar en silencio, se trabaja mucho mejor", ha añadido Palomas, Premio Nadal en 2018.

Preguntado sobre la reunión con el presidente del Ejecutivo, Palomas ha explicado que fue "muy larga, como de una hora y media" y que se habló "mucho, también de cosas personales". "Me transmitió que básicamente, para ellos y su grupo parlamentario y el Gobierno, esta es una prioridad número uno y quieren ponerle fin, cuanto antes mejor", ha desvelado.

El autor también ha desvelado que el presidente le dijo que "están trabajando a velocidad de crucero para elaborar este plan y poder presentarlo". "Y cuando ya lo tengan hecho o cerrado, me llamará para ver qué pienso, qué podemos aportar, cuál es mi impresión", ha explicado.

Por otro lado, preguntado sobre las declaraciones del cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez --quien ha condenado los abusos sexuales a menores acometidos por miembros de la Iglesia católica al afirmar que se ha llegado "tarde"--, Palomas ha puntualizado a Europa Press que "la Iglesia todavía no ha llegado, es la que más tarde llega a este tema".

"No creo que sea el más indicado para decir eso. A lo mejor estoy intrepretando solo un titular porque no he leido el artículo pero es un titular muy desafortunado", ha lamentado.