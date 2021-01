Por ello, y ante la posibilidad de nuevos terremotos, los expertos advierten de las prevenciones que se deben de tomar: es importante estar preparado no sólo en el momento del seísmo, si no conocer lo que se debe de hacer antes o después del mismo.

¿Qué hacer antes de un terremoto?

Lo esencial es preparar varias cosas: lo primero un botiquín de primeros auxilios , unas linternas , suficiente agua embotellada y comida no perecedera. Tampoco está de más un silbato , por si nos quedamos atrapados en algún lugar y necesitamos rescate. También recomiendan una radio con pilas y un extintor , en caso de que haya fuego.

También se pueden disminuir los riesgos ante nuevos terremotos: asegurar muebles y objetos a las paredes y no guardar nada en zonas altas de las que puedan caer.

¿Como actuar durante un temblor?

¿Qué hacer tras el sismo?

Lo primero de todo es comprobar que no hay heridos y, en caso de que los haya y sean graves, es muy importante no moverlos hasta que lleguen los efectivos de emergencia a atenderlo, eso sí, siempre que no haya un peligro inminente de sufrir daños (derrumbe, fuego…).