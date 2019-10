Abusó de una niña de 13 años a la que empleó en su casa a cambio de comida y es condenado en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión al empresario hostelero que abusó sexualmente en varias ocasiones de una niña de 13 años a quien abordó en la calle tras verla en "situación de precariedad" y le propuso que realizase "tareas domésticas" en su vivienda "a cambio de dinero y comida".



El tribunal considera que el comportamiento de J.M.S.P. no puede ser calificado como agresión sexual continuada, tal y como estimó el fiscal que interesó nueve años de prisión porque no ha quedado "suficientemente acreditada" en juicio que ejerciese "violencia o intimidación" sobre la menor y relativiza dos episodios en los que el Ministerio Público hacía hincapié.



La sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), encuadra el comportamiento del acusado el tipo básico ya que tampoco aprecia que hubiese abuso de superioridad al no existir "ni vínculo de parentesco, ni de índole laboral, ni de dependencia, ni de otro tipo más allá de la diferencia de edad de uno y otra".



Sostiene, no obstante, la Sección Tercera que "esa diferencia de edad, teniendo en cuenta las circunstancias personales en las que se encontraba la menor, mendigando y con una madre que, al parecer, se dedicaba a la prostitución y que permitía que su hija se fuese con hombres mucho mayores que ella, no se estima suficiente, en todo este contexto, para aplicar el subtipo agravado".



Con respecto a los episodios en los que el fiscal fundamentaba la violencia o intimidación para acusar a J.M.S.P. de agresión sexual continuada sobre menor de 16 años, el tribunal señala que, en uno de ellos, en el que ambos estaban en el sofá de la vivienda de él, la víctima "lo único que ha manifestado es que empezó a tocarla, y como ella no quería, se levantó y entonces él la cogió de la mano y volvió a sentarla, señalando que sintió 'un poco de miedo'".



En alusión a un episodio sucedido en el cuarto de baño, considera que "no consta debidamente acreditado" que la "menor se encerrase allí por temor a él". "Así lo ha puesto de manifiesto al indicar en el acto de juicio que cuando se iba al cuarto de baño no era por miedo", remarca si bien en los hechos probados apunta que era "para evitar esos contactos" con el procesado.