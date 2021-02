Condenado a 15 años de cárcel por violar reiteradamente durante más de un año a su hija de 13

La sentencia impone también al acusado la prohibición absoluta de aproximación a la víctima (a su domicilio, lugar de estudio o trabajo o cualquier lugar donde se encuentre) a una distancia de menos de 100 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años. Además, también condena al acusado a abonar 60.000 euros a la víctima, y establece la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de 5 años superior al de la duración de la pena de privación de libertad.

Los magistrados entienden que no puede aplicarse la atenuante de confesión porque “nos enfrentamos a una confesión no solo tardía (solo exteriorizada en el acto de la vista oral) sino, además, forzada por el acopio de acervo probatorio de cargo recopilado durante la fase de instrucción y propuesto y aportado al acto de la vista oral”. En tales condiciones, añade la resolución, “dicha confesión no supone ninguna real colaboración a la investigación y descubrimiento de los hechos, ni ahorro de costes ni tiempo a la Administración de Justicia”.