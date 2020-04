Evitar el contagio por coronavirus: consejos a las empresas y empleados que vuelven al trabajo el lunes

El confinamiento continúa en España. En ello insisten las autoridades, pero el lunes los trabajadores de las actividades no esenciales vuelven a sus puestos en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo. Miles de ciudadanos volverán a salir de casa en plena pandemia, pero ¿qué pueden hacer para protegerse de un posible contagio?