El acopio de víveres, una compra "impulsiva" que intenta "compensar el miedo" al coronavirus

Así lo ha asegurado a la Agencia Efe el profesor titular del Departamento de Psicología Social de la Universitat de València Tomás Bonavía, quien considera que productos básicos como el papel higiénico son los primeros que se acaban porque se consumen de forma habitual , tienen una fecha de caducidad “amplia” y “más adelante los acabaremos consumiendo y no despilfarrando ”.

Considera que la “inmensa mayoría” de la población manifiesta un “comportamiento normal desde el punto de vista individual, aunque tenga efectos indeseados a nivel colectivo o social”, y se muestra convencido de que es “insignificante” el número de personas que van a tratar de lucrarse con esta situación, acaparando productos para venderlos más caros posteriormente, y que esta situación no la permitirán las autoridades “de ningún modo”.

Para evitar que el fenómeno vaya a más, considera que uno de los mejores remedios “sería que cuanto antes, los comercios estuvieran completamente abastecidos” y así la gente se daría cuenta de que no tiene sentido hacer acopio de ningún producto.

A su juicio, no se trata de un comportamiento “irracional” porque, “en esencia, no lo es. Las personas consideran que tienen un objetivo que cumplir y eligen el mejor camino que conocen para conseguirlo. Es un comportamiento impulsivo realizado por personas psicológicamente normales en su mayoría, pero no irracional desde el punto de vista individual”.