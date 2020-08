Miguel Bosé reaparece tras la espantada a la manifestación antimascarillas que él mismo impulsó: "¡Que nos dejen vivir!"

La ausencia del artista decepcionó a muchos de los antimascarillas que sí acudieron la tarde del domingo a la plaza de Colón y que se preguntaban por qué no había ido a la concentración. El lunes por la noche, más de 24 horas después de su espantada, el artista nacido en Panamá reapareció en sus redes sociales con un escueto mensaje en el que, no obstante, no desveló el motivo por el que no fue a la manifestación.