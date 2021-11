Los cuerpos de Paqui y Enrique, la pareja desaparecida en Huelva, estaban en los asientos de atrás del coche

Los cuerpos sin vida de Enrique Fuentes, de 73 años, y Paqui Romero, de unos 60 años, aparecieron en los asientos de atrás del vehículo del que viajaban y que logró ser sacado a la superficie la tarde del sábado tras once días sin saber nada de la pareja desaparecida en Huelva . La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. A la espera de los resultados de la autopsia , se está llevando a cabo una inspección del coche , que estaba sumergido en una ría , cerca de la rotonda que conduce a la playa de El Espigón, a las afueras de Corrales, pedanía de Aljaraque.

Su familia descartó desde un primer momento la desaparición voluntaria y, a falta de los resultados de la autopsia que ayudará a esclarecer lo ocurrido, las autoridades no han detectado signos de violencia.

El 26 de octubre sobre las 21 horas, Enrique Fuentes y Paqui Romero salieron a cenar juntos a un pueblo de la provincia onubense, según el relato de los familiares de ambos. Tenían la intención de "volver el mismo día" y "no dormir fuera de casa", indicaron las hijas de Enrique Fuente. De hecho, "no llevaban ropa" y "solo el dinero para la cena". Pero no lo hicieron.