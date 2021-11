Las incógnitas que rodean a la desaparición de Paqui y Enrique, hallados sin vida en un coche en Huelva

El 26 de octubre sobre las 21 horas, Enrique Fuentes y Paqui Romero salieron a cenar juntos a un pueblo de la provincia onubense, según el relato de los familiares de ambos. Tenían la intención de "volver el mismo día" y "no dormir fuera de casa", indicaron las hijas de Enrique Fuente. De hecho, "no llevaban ropa" y "solo el dinero para la cena". Pero no lo hicieron.