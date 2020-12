Sanidad notifica 9.331 casos nuevos de coronavirus y 273 fallecidos y ratifica su plan de Navidad

Plan para Navidad

En la rueda de prensa para dar los datos de la pandemia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha recordado a las comunidades autónomas que el acuerdo alcanzado en e l pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Naciona l para r estringir la movilidad en Navidad , entre otras medidas, es de "obligado cumplimiento". Illa se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al CISNS, donde ha recordado que los acuerdos alcanzados en el CISNS no necesitan ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha reconocido que la Comunidad de Madrid ha expresado durante la reunión su disconformidad sobre la restricción de la movilidad.

"Los acuerdos están para cumplirse y apelamos a la responsabilidad acreditada de la ciudadanía española", ha dicho Illa, para destacar la necesidad de que los ciudadanos se queden "en casa" en Navidad con el fin de evitar nuevos contagios de coronavirus. Finalmente, el ministro de Sanidad ha avisado de que España se juega "mucho" en diciembre, respecto a la pandemia del coronaviru s, y ha asegurado que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas no han adoptado estas medidas "por gusto", sino porque "se tienen que tomar".

Estas son las claves del acuerdo

- Limitación de entrada y salida entre Comunidades Autónomas : del 23 de diciembre al 6 de enero, comunidades y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de entrada y salida salvo para aquellos desplazamientos que ya estaban justificados durante el estado de alarma, así como aquellos "que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean eficaces" en cada autonomía. No obstante, las comunidades podrán decidir si aplican esta salvedad solo en días determinados a la vista de la evolución de la situación epidemiológica. De esta recomendación quedan exentas Canarias y Baleares debido a las características propias de la insularidad, por lo que dispondrán la aplicación de las medidas que resulten oportunas.

- Encuentros con familiares y allegados: las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero quedan condicionados a que no se supere el número máximo de diez person as, salvo que se trate de convivientes; lo aconsejable en todo caso es que estos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia.

- Eventos navideños : no se permitirá la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento de "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España". En un documento anterior de la semana pasada recomendaba no celebrar cabalgatas, pero ahora sugiere hacerlas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, además de campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión.

También pide reforzar el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y evitar comer del mismo plato.

- Vía pública: favorecer un mayor uso del espacio público al aire libre para la ciudadanía y la realización de eventos culturales, actividades para la infancia o para la hostelería y comercio. Y no comer en ella.

- Eventos deportivos: no se podrán celebrar; en su lugar, se recomiendan modalidades de participación virtual. Esta vez no alude a la carrera de San Silvestre, que la semana pasada permitía hacer siempre que respetara el toque de queda nocturno, sin público y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores.

- Celebraciones religiosas: en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en cada comunidad. Aún así, Sanidad aconseja evitar los cantos y sustituirlos por música pregrabada, y también las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.), en favor de otras que no conlleven riesgo sanitario. La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.