El dengue se extiende en el Caribe y los turistas lamentan que no están siendo advertidos

Pero los turistas como Monteiro admiten no tener idea de cuán frecuente y peligroso puede ser el dengue hasta que contraen la enfermedad. Incluso después de recuperarse, la fiebre del dengue ha tenido efectos en la salud de Monteiro, desencadenando una enfermedad autoinmune, la esclerodermia, que estaba latente en su sistema. Además, tiene un enfermedad renal y ya no puede trabajar. "Me ha devastado la vida. Estaba bastante bien de salud antes de esto, y ahora he perdido la carrera por la que trabajé duramente", lamenta Monteiro.