Denuncia haber sido víctima de una agresión homófoba en Torrejón de Ardoz: a su amiga le golpearon por defenderle

Asegura que los agresores tenían entre 14 y 17 años

"¿A que no sabéis que me gritaron? Os lo podéis imaginar, pero sí me llamaron maricón", denuncia el joven en sus redes sociales

Una de sus amigas recibió una patada por parte de los atacantes al intentar defender al joven de los insultos homófobos

En los últimos meses, las agresiones homófobas se están multiplicando en toda España. Cada vez son más habituales las denuncias a través de las redes sociales de las propias víctimas en las que cuentan y describen las agresiones verbales o físicas que han sufrido. Una de las últimas que está empezando a viralizarse en Twitter ha sido la que ha publicado un joven de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El joven madrileño ha publicado en su perfil social varios mensajes en los que cuenta que haber sido víctima de una agresión homófoba. Como consecuencia de esta agresión, una de sus amigas sufrió una agresión física al intentar defender al joven de los insultos homófobos que le propinaban los atacantes.

"Vengo a contar lo que me pasó ayer, aunque esté acostumbrado a recibir este tipo de comentarios sigo flipando con la mierda de gente que sigue habiendo en el mundo. Os pongo en situación, yo ayer estaba con unos amigos por la calle en Torrejón de Ardoz, dirección Zarzuela", comienza relatando el joven en su perfil social.

"Yo iba vestido con una camiseta de cuello medió metida por el pantalón, un pantalón corto y un bolso de Dior. De repente nos encontramos con un grupito de chavales de 14-17 años sobre la 1 am. ¿A que no sabéis que me gritaron? Os lo podéis imaginar, pero sí me llamaron maricón", continua explicando la víctima en Twitter.

Tras recibir estos insultos, Adrián, la víctima que sufrió la agresión verbal, decidió responder ante los insultos: "Es verdad que yo iba un poco ebrio pero en todo momento sabía lo que hacía. A lo que yo le respondí de muy malas maneras que me la comiera. Tras yo decir eso, me volvieron a responder pero yo ya no lo escuché, lo escucho una amiga que iba por detrás nuestra".

Su amiga sufrió otra agresión por defenderle

Según cuenta Adrián, fue entonces cuando la amiga de Adrián decidió intervenir e incriminar a los agresores: "A ella le sentó igual de mal que a mi o peor porque se paró a discutirles. En correspondencia se llevó una patada pero ella, se pudo defender dándole un puñetazo a uno de los homófobos. Como valientes que eran, se empezaron a meter 3 más".

Al ver cómo estaba evolucionando la pelea, las víctimas decidieron abandonar el lugar para no sufrir más ataques e insultos. El propio Adrián lo ha continuado describiendo en su perfil: "Al ser los 18 de mi amiga cogimos a la otra chica y la separamos porque ese día, no era para arruinárselo".