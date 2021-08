Novedades del caso Samuel: los agresores se reunieron tras la paliza y borraron conversaciones de WhatsApp

Este martes se han conocido nuevos detalles del asesinato de Samuel Luiz , el joven de 24 años que sufrió una paliza mortal el pasado 3 de julio en A Coruña , Galicia. La policía sabe que los agresores no se arrepintieron ni tenían miedo a ser descubiertos , alguien los delató. Todos se reunieron una hora y media después de la brutal agresión.

Fue la primera agresión. Katy, la novia de Diego, no solo no lo impidió, forcejeó con Lidia y le dio patadas para que no ayudara a Samuel. Fue entonces cuando Ibrahima Diack intentó ayudar a Samuel. Lo cubrió con su cuerpo, lo sacó de ahí, intentaron huir, pero se fueron uniendo más agresores a la caza.