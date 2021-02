Desahucian a una señora de 97 años por error en Barcelona

"Cúmulo de errores"

La nieta ha atribuido los hechos a un "cúmulo de errores" y ha denunciado que, a pesar de que al darse cuenta de lo sucedido pudieron recuperar rápidamente la vivienda, el inmueble fue vaciado y no saben dónde está todo lo que se llevaron, como electrodomésticos, vajillas, objetos personales de la anciana, entre ellos fotos de su boda o unas memorias de su vida que estaba escribiendo, así como dinero en efectivo.



"No encontramos un responsable exacto y nadie sabe decirnos dónde encontrar estas cosas y como recuperarlas. No se sabe dónde está nada", ha lamentado la nieta, que ha denunciado que tanto la propiedad como la comitiva judicial se pasan las culpas.



En este sentido, desde el TSJC señalan que en un desahucio la comitiva judicial hace entrega de las pertenencias al propietario, mientras que este se escuda ante la familia con un documento firmado aquel día por la comitiva según el cual en el piso no había bienes muebles.



Ante esta situación, la familia ha contactado con el Ayuntamiento de L'Hospitalet y ha puesto el caso en manos de un abogado para tratar de esclarecer los hechos.