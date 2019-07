Los consejos para ahorrar y las armas del consumidor para hacer frente a las eternas rebajas

Pero no en todos los territorios es igual, ya que las normativas de Cataluña y Galicia , más proteccionistas y defensoras de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), marcan unos límites. En la primera comunidad autónoma los periodos de rebajas van del 7 de enero al 6 de marzo (invierno) y del 1 de julio al 31 de agosto (verano). Por su parte, en la segunda van del 7 de enero al 7 de abril (invierno-primavera) y del 1 de julio al 30 de septiembre (verano). Además, la duración es de un mínimo de una semana y un máximo de dos meses.

Las principales compras y sus quejas

Entre las quejas más usuales de los usuarios, como expone OCU, está la no devolución del dinero y que el bien pagado no esté en perfectas condiciones. Asimismo, en cuanto a las operaciones por Internet, las reclamaciones refieren al “envío tardío, malas condiciones del producto o que, directamente, no llegue a consecuencia de un fraude”.