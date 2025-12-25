Álex Aragonés 25 DIC 2025 - 19:30h.

Irene y Sandra son las creadoras de una comunidad que conecta a mujeres a través de compartir experiencias: sin filtros ni algoritmos

Los corredores de Barcelona que convierten un entreno en el lugar ideal para socializar: "Han salido hasta bodas"

Compartir







Barcelona"Vivir sin esperar a nadie". Esta es la filosofía de vida que comparten Irene y Sandra, dos amigas de toda la vida de Barcelona que han creado una comunidad formada íntegramente por mujeres para compartir encuentros que "inspiran, rompen la rutina y conectan con personas con la misma vibra".

Somos Aura es el resultado de la experiencia personal de las dos mujeres emprendedoras de la capital catalana. "Hemos ido juntas desde el colegio hasta el Erasmus. Estamos en el mismo grupo de amigas. Nos encanta conocer a gente, pero nos pasa que viajando es todo muy guay, pero cuando volvemos a la ciudad se nos olvida vivir con la rutina", explica Irene en una entrevista a Informativos Telecinco.

Este espíritu e inquietud de disfrutar de la vida, sin caer en la rutina del trabajo a casa y viceversa, les llevó a crear una comunidad de mujeres que comparten el mismo momento vital: "Los milenials somos la primera generación que estamos rompiendo con el estándar de vida normativa", añade una de las artífices de Somos Aura sobre la necesidad de encontrar a otras personas con las mismas inquietudes más allá del grupo de amigas.

"Falta más comunidad local"

"Cada uno tiene su círculo de amigas de toda la vida, pero tienes las conversaciones de siempre, haces lo mismo, vas al mismo bar. Es un poco como la zona de confort. Sentíamos que estábamos en esa etapa extraña en la que tus amigas de siempre ya no están tan disponibles. Cuesta hacer amigas de adulta, ya no es tan fácil como en el cole. Tenemos estas ganas de de expandirnos, descubrir cosas nuevas y vivir cosas diferentes", admite Irene.

PUEDE INTERESARTE Llega la máquina expendedora de solidaridad por Navidad a Barcelona: permite hacer donaciones a entidades sociales

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una comunidad que está focalizada en un público de Cataluña: "Falta más comunidad local. ¿Dónde están mis 'yo' en Cataluña? Viajando salimos de nuestra zona de confort, pero cuando volvemos a la vida normal, entras en la rutina y tenemos que hacer por salir de ello".

Ante esta necesidad, Somos Aura se encarga de tejer futuras amistades a través de todo tipo de planes por Barcelona: "El objetivo es salir del scrolling y del sofá. Decir sí a la vida y a los planes, conectar y conocer a gente nueva que te aporte cosas diferentes". Para ello, la comunidad organiza actividades desde excursiones en la montaña a after works y actividades deportivas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La media de edad de la comunidad es de 35 años

"También hacemos escapadas de fin de semana y ahora estamos preparando nuestro primer viaje internacional a Colombia el próximo verano", apunta Irene sobre un proyecto que va dirigido principalmente a chicas milenials, aunque no cierran la puerta a nadie.

La media de edad de las mujeres que forman parte de Somos Aura está en los 35 años. "Cada una hace su vida y no coinciden las vacaciones con la agenda de vida adulta, otras no tienen dinero. Puedes elegir viajar sola y estar bien, pero también me apetece compartir la experiencia con chicas como yo. Es inspirador y hay una parte de crecimiento y desarrollo personal".

Una energía que tratan de transmitir desde cualquier plan, aunque Sandra e Irene admiten que las conexiones más fuertes se crean en las escapadas que hacen los fines de semana: "Es donde salen más grupos de amigas. No es lo mismo pasar más de 24 horas juntas que tres horas juntas. Salir de la ciudad son los planes que más triunfan porque te permite vivir cosas diferentes". Una forma de ocio que da pie a futuras amistades y a evitar una soledad no deseada que no solo afecta a personas mayores.