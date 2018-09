La esclavitud del siglo XXI: la trata de personas

Aunque muchas de las mujeres migrantes llegan en pateras, otras, sobre todo las mujeres latinoamericanas, llegan a los aeropuertos. En la mayoría de los casos, “en ese momento, no han sido explotadas, pero sí puede darse unporque laaunque ellas aun no lo sepan”, indica la investigadora. En este sentido, “los funcionarios de los lugares de primera llegada no suelen estar capacitados para detectar rápidamente y en una etapa temprana indicadores objetivos de vulnerabilidad, en particular a la trata, y para evaluar la credibilidad del relato de la persona”, indica la Relatora Especial sobre la trata de personas de la ONU, en su informe de 2018